Maxi centro sportivo Avanti con il progetto Ma prescrizioni sul traffico

L’Oratorio dello Sport fa un passo in avanti. Il progetto promosso dalla società Faipo in collaborazione col Prato Calcio, che vuole realizzare un maxi centro sportivo nell’area verde di 100.000 metri quadri davanti al cimitero di Chiesanuova, nel quadrilatero compreso fra via Melis, viale Nam Dinh, via della Pace e via di Maliseti, ha ottenuto l’esito positivo con prescrizioni da parte della conferenza dei servizi. Questo significa che il maxi progetto è stato considerato fattibile a patto di rispettare determinate indicazioni e condizioni. A prendere parte alla conferenza dei servizi sono stati Comune, Toscana Energia, Arpat, Asl, E-Distribuzione, Regione Toscana, Genio Civile, Publiacqua e vigili del fuoco. Dopo un primo stop del 19 settembre 2022, il progetto è stato ricalibrato a fine anno e l’esito dei pareri è giunto lo scorso 17 marzo. Il più significativo probabilmente è quello dell’Asl che "conferma la deroga per la realizzazione dell’intervento proposto all’interno della fascia di rispetto cimiteriale". Se dall’azienda sanitaria fosse invece arrivato uno stop alla deroga, allora il progetto si sarebbe complicato. Ricordiamo che il progetto prevede una parte sportiva, oltre a destinazioni commerciali, direzionali e ricettive. Nel dettaglio si ipotizza la realizzazione di tre campi da calcio regolamentari, con annessa tribuna, quattro campi di calcetto al chiuso, sette campi da tennis, quindici da padel. E poi una clinica sportiva, uno spazio verde, parcheggi, un albergo con 70 camere e un bar-ristorante. Il Comune ha precisato che l’interesse pubblico potrà essere riconosciuto "solo per i benefici che ne trarrà la comunità e non per gli accordi di utilizzo fra proprietà e società sportive".

Inoltre viene precisata la necessità di una specifica convenzione col Comune, nella quale "delineare condizioni agevolate per l’utilizzo dei campi di calcio a 11, a 5 e pallamano da parte delle società del territorio".

La parte pubblica ha chiesto la realizzazione di una cassa d’espansione da 30.000 metri cubi vista la presenza in zona del Fosso Vella. E la necessità di una variante al piano operativo per trasformare l’area in verde sportivo. Viene richiesto un collegamento ciclopedonale col palazzetto dello sport di Maliseti e una ricucitura ciclabile con la stazione di Borgonuovo. La parte più delicata è quella relativa alla viabilità. Il Comune ha chiesto uno studio sul sistema del traffico veicolare fra via della Pace, via di Maliseti, via dell’Artigianato, via Melis, tangenziale e declassata. Richiesto anche uno studio sui parcheggi pubblici e privati. "Saranno vincolanti rispetto alla definizione del progetto – scrive l’ufficio mobilità -, perché il rischio è di effetti a catena sulla circolazione in viale Nam Dinh e sulla declassata".

Stefano De Biase