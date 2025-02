Mauro Ponzecchi. Il poeta contadino e la memoria storica

Poeta e contadino, uno dei cittadini più amati di Paperino è stato Mauro Ponzecchi deceduto nel 2005. Proprio al nonno di Mauro, Emilio, è stata dedicata una delle piazza principali del paese. Mauro, nato nel 1924 è sempre stato un uomo semplice, che ha parlato e raccontato della sua terra, dei suoi vigneti, del suo paese. Come tutti i Ponzecchi dalla fine del ‘700 lavorò a mezzadria il podere della parrocchia. Mauro grazie anche al padre uomo colto e intelligente, riuscì a frequentare la scuola elementare di Paperino fino alla quinta quando in paese si arrivava solo fino alla terza e per fare le altre classi si doveva andare a piedi nelle frazioni vicine o da una maestra privata e superare l’esame come privatista. Leggeva molti libri presi in prestito per poche lire, la domenica pomeriggio, da una biblioteca in una casa privata in centro a Prato. Una volta in pensione Mauro poté dedicarsi in pieno ai suoi interessi, primo fra tutti la poesia e le letture, l’arte, i viaggi, il suo paese. Attraverso le sue poesie che scriveva, un po’ a casa, un po’ nei campi, un po’ dove gli capitava di trovarsi, ha raccontato la vita dei contadini, ma anche la storia del paese. Proprio sulla figura di Mauro Ponzecchi, sulla sua vita e sulla storia di Paperino il circolo Arci ha realizzato il sito www.mauroponzecchi.org grazie al gruppo Progetto Memoria nato nel 2003.