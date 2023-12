Mattoncini di Resistenza. Oggi l’appuntamento al Museo Mumat

Il laboratorio di brickhistory "Mattoncini di Resistenza", al Museo Mumat, si terrà oggi alle 17 dopo il precedente rinvio. Il ciclo di laboratori sul Novecento raccontato con la brick history è curato dalla Fondazione Cdse in collaborazione con gli storici di Italian Brick History.

Il laboratorio per adulti e bambini (dai 7 anni in su) dal titolo "Le fabbriche tessili del Novecento" è dedicato alla storia del lavoro e dell’antifascismo nelle fabbriche della Val di Bisenzio raccontata appunto con la brick history. Si comincia con una breve visita guidata al museo, agli antichi macchinari e al complesso dell’ex fabbrica. Poi tutti al lavoro con il kit lego history, progettato per permettere ai partecipanti di ricostruire in modo personale la memoria del lavoro. Il laboratorio è gratuito ma con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.itprenotazione-eventi. Per informazioni: [email protected] – 0574.942476 (9-13).