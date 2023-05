Matilde Felice alle semifinali per Miss Mondo

Partirà in questi giorni per Gallipoli, Matilde Felice, per cercare di conquistare il podio della più bella e rappresentare l’Italia alle finali di Miss Mondo che si terranno a Dubai. Diciassettenne di Sant’Ippolito di Vernio, Matilde ha superato la sfida fra le più belle della Toscana aggiudicandosi la semifinale italiana, che si svolgerà in Puglia da martedì fino all’11 giugno, quando sarà eletta la più bella. Matilde è la più giovane fra le otto miss toscane che andranno a Gallipoli, l’unica della provincia di Prato, ama lo sport e frequenta il liceo scientifico sportivo Gramsci Keynes di Prato. "Il suo sogno è fare Scienze Motorie – racconta la mamma, Isabella Fachin - . Ha fatto per 10 anni pallavolo e ora va in palestra. Non è proprio ’filiforme’, ha un fisico muscoloso e non indossa una taglia 40. Ed è il messaggio che Matilde vuole mandare con la sua partecipazione al concorso: non importa essere magrissime. Messaggio che è piaciuto anche ai giudici, che l’hanno mandata in semifinale". L’esperienza di Matilde nei concorsi è iniziata con Miss Montecatini. "Si è iscritta per scherzo con un’amica e l’esperienza le è piaciuta. Poi ha fatto dei corsi, lavorando su portamento, dizione e canto, visto che fra le fasce c’è anche quella del ’talent’ e Matilde canta bene. E’ stata dura soprattutto imparare a camminare sui tacchi". La carriera nei concorsi di bellezza della Felice non si ferma a Gallipoli, è stata selezionata anche per Miss Universo. "Noi genitori la sosteniamo – conclude la mamma – Sta affrontando le cose con leggerezza, senza spirito agonistico ma come un’esperienza di vita spensierata".

Claudia Iozzelli