Buone notizie per la scuola materna di Migliana: arrivano le risorse per realizzare il progetto di fattibilità. "È stata premiata l’efficienza dei nostri uffici, sempre pronti a intercettare le risorse disposizione – spiega il sindaco Guglielmo Bongiorno – si tratta di contributi per 83 mila euro del Fondo del ministero delle infrastrutture. Il progetto di Migliana è stato selezionato con altri 428 in tutta Italia".

Intanto la realizzazione della nuova scuola, che prevede un investimento di circa 1 milione di euro, è stata ammessa, ma non ancora finanziata, con i fondi per l’istruzione del Pnrr.

L’edificio è destinato ad avere una centralità speciale nel borgo e offrirà spazio anche per un centro civico polivalente. C’è già un progetto di massima messo a punto nel 2022 dall’ufficio tecnico del Comune, allora guidato dall’architetto Nicola Serini, nell’ambito del tirocinio e della stesura della tesi di Elia Nistri, oggi ingegnere. La scuola sarà organizzata su due livelli, la materna occuperà il piano terra mentre al primo piano ci sarà uno spazio polivalente che potrà accogliere gli eventi della scuola ma anche quelli della comunità. Il Comune si è impegnato nel 2022 con 50 mila euro per l’acquisizione del vecchio immobile dalla parrocchia.

La storia della materna si intreccia con quella della comunità. Venne donata "al popolo di Migliana" da Pilade ed Elisa Santi, una coppia benestante, le cui famiglie d’origine erano legate al paese. L’edificio è stato utilizzato dal Comune di Cantagallo come scuola materna dagli anni ‘70. Nel 2015, in seguito alle verifiche antisismiche e strutturali, la scuola è stata chiusa e i bambini di Migliana sono stati accolti a Schignano.