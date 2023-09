Materiale infiammabile dentro casa Esplosione in centro: c’è un ferito

Prima il forte boato, poi il fumo e le fiamme. Paura ieri in centro, in via Sant’Orsola, zona Santa Trinita, per un incendio scoppiato, intorno alle 15,30, in un appartamento al primo piano di una palazzina. I residenti hanno sentito distintamente il boato, definito come una "esplosione", e dopo hanno visto il fumo e le fiamme uscire dalle finestre della casa. Hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscale, la polizia municipale che ha chiuso la strada e i carabinieri. Secondo quanto accertato, all’interno dell’appartamento vive un cinese di 40 anni che è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati legati al porto d’arma. L’uomo è stato messo in salvo dai pompieri ed è stato portato al Santo Stefano per precauzione. Le sue condizioni di salute non sono gravi ma ora è piantonato in ospedale.

I vigili del fuoco, invece, si sono messi al lavoro per spegnere l’incendio. L’appartamento è risultato gravemente lesionato tanto che è stato dichiarato inagibile. Il resto della palazzina, per fortuna, non ha riportato danni seri. Non è stato necessario evacuare nessuno.

Secondo quanto riferito dai testimoni, il botto è stato fortissimo tanto che le tegole della casa si sono staccate dal tetto e hanno raggiunto il palazzo di fronte.

"Sembrava un’esplosione come se fosse scoppiata una bombola del gas – hanno detto i residenti della strada che sono stati fra i primi a dare l’allarme – Ho avuto paura".

I vigili del fuoco sono rimasti diverse ore in via Sant’Orsola per verificare che l’incendio fosse effettivamente spento e per capire che cosa possa aver causato quel rogo così devastante. Nella casa del cinese è stato trovato del materiale pirico. Non è chiaro se sia stato la causa dell’incendio ma sicuramente il botto può essere stato causato da quello. Possibile che ci stesse armeggiando quando è partito il boato? Le indagini dovranno chiarire anche cosa stesse facendo l’uomo quando è scoppiato l’incendio.

Il cinese, che è agli arresti domiciliari, rischia di dover andare alla Dogaia, una volta che potrà lasciare l’ospedale.

L.N.