Masterplan di Peretola Il sindaco incontra Toscana Aeroporti "No alla nuova pista"

L’incontro c’è stato. Dopo mesi di dialogo a distanza, con il sindaco Matteo Biffoni a ribadire a più riprese di non avere mai avuto modo di guardare il masterplan in via ufficiale con l’ausilio dei tecnici comunali, e con Toscana Aeroporti a dare la piena disponibilità a un vertice sull’ampliamento di Peretola, lunedì pomeriggio si è effettivamente tenuto l’incontro fra i progettisti della nuova pista del Vespucci e il primo cittadino di Prato. Un vertice definito "cordiale" dalle parti, ma che non ha portato a passi in avanti, né da una parte né dall’altra.

"Ognuno è rimasto sulle proprie posizioni – spiega Biffoni –. Io sono andato all’incontro facendomi portavoce della posizione politica del consiglio comunale e di quella della città che sono contrari a ogni ipotesi di una nuova pista di Peretola. I tecnici di Toscana Aeroporti, invece, sono rimasti dell’idea che questa nuova pista sia migliorativa rispetto a quelle precedenti e anche rispetto allo stato attuale delle cose". Di fatto il primo cittadino di Prato ha potuto analizzare quanto già mostrato in fase di percorso partecipativo ai cittadini che hanno preso parte all’incontro tenuto a dicembre in Provincia a Palazzo Banci Buonamici. E quindi gli è stato spiegato che in fase di decollo gli aerei entreranno in provincia di Prato a 880 metri d’altezza, incrociando a 1150 metri il primo centro abitato, cioè la zona di CafaggioFontanelle (la stessa altezza di sorvolo che c’è oggi su Campi Bisenzio, San Giorgio a Colonica e le Miccine).

Ben diversa invece la situazione in fase di atterraggio. Secondo il nuovo masterplan gli aerei entreranno in provincia di Prato a 790 metri d’altezza, toccando Capezzana, poi passeranno a 490 metri sopra CafaggioFontanelle, e usciranno a 320 metri passando sopra il Macrolotto Due, lambendo di conseguenza Santa Maria e San Giorgio a Colonica.

"A questo incontro non sono andato come singolo sindaco di Prato, ma come portavoce della posizione del consiglio comunale e di tutta la città – ribadisce Biffoni –. Ho ribadito ai tecnici di Toscana Aeroporti che questa operazione di ampliamento di Peretola non ci è mai piaciuta e che da Prato è sempre arrivata una posizione di contrarietà a ogni ipotesi di nuova pista. Loro hanno cercato di spiegarmi i nuovi impatti su Prato, ma le perplessità sono rimaste le stesse di sempre". Come detto, così come i tecnici di Toscana Aeroporti non sono riusciti a fare cambiare idea a Biffoni, lo stesso è valso nel senso contrario. "Gli ho spiegato le motivazioni e le preoccupazioni della città – conclude il primo cittadino –. Ma già sapevo che non li avrei a mia volta convinti. Ritengo che vedere il masterplan fosse un atto giusto, in un’ottica di cordialità e di rispetto fra le parti. Ma la nostra posizione è sempre stata chiara".

Stefano De Biase