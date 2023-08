Massimo dei voti con lode per la tesi su Bach Barocko, il disco inciso con il Cello Play Quartet

Per Simone Centauro Massimo dei voti e la lode con una tesi su "Bach e il repertorio per violoncello solo" al Mascagni” di Livorno. Le collaborazioni con l’orchestra del Maggio, la Camerata, la Fenice di Venezia e altre. E’ primo violoncello con l’Orchestra Arché al Teatro Verdi di Pisa. E’ membro fondatore del Tangram Chamber Project, ensemble di archi e fiati che si caratterizza per la duttilità delle combinazioni strumentali, andando dal Duo al Settimino, con la quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Fa parte del quartetto di violoncelli "Cello Play Quartet" con il quale affronta un vasto repertorio che va da Vivaldi a Sollima, con il quale ha inciso il primo disco, "Barocko", uscito per la DaVinci Classics.