"Mascherone". Il premio è d’oro e pieno di novità

Torna una nuova edizione del premio “Mascherone d’oro”, ideato dal Comune di Poggio a Caiano ed è un riconoscimento che va a premiare le aziende più longeve e importanti del territorio. La premiazione alle sei aziende vincitrici, selezionate quest’anno, è in programma il 6 marzo alle 21,15 nella sala della Giostra del palazzo comunale. L’evento vede la preziosa collaborazione di Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti.

"Quest’anno – spiega il vicesindaco Diletta Bresci (nella foto) – le aziende saranno premiate in base alla tradizione e all’innovazione. Due elementi che spesso possono andare anche di pari passo. Siamo contenti di tutte le realtà presenti nel nostro territorio comunale, di quelle che operano da tanto tempo ma anche di chi da poco ha aperto la sua attività commerciale e che dà nuova linfa".

Sei, come detto, i vincitori dell’edizione 2025 del “Mascherone d’oro”, che porta il nome di uno dei simboli del Comune mediceo, il ‘Mascherone’ appunto. Tre realtà commerciali saranno premiate per quanto riguarda il settore della tradizione e tre ditte per il settore dell’innovazione. I nomi verranno resi noti la sera del 6 marzo. La serata sarà condotta dalla giornalista Arianna Di Rubba. L’ingresso alla sala della Giostra è libero fino a esaurimento posti. Resteranno quindi top secret fino alla premiazione i nomi dei vincitori.

Nell’edizione del 2024 furono premiate queste le attività premiate: Cintolesi marmi, Franco Gradi, officina Bacci, Martelli abbigliamento, bar Roberta, pasticceria Delizia, panificio Tonelli, ristorante Il Falcone, Mannelli non solo tabacchi.