Mascherini, premio alla regia a Venezia

Emanuela Mascherini premiata a Venezia. La regista ha vinto il premio come miglior regia per il cortometraggio "Come la prima volta" all’80ma Mostra del Cinema di Venezia. Mascherini, lo ricordiamo, ha trascorso l’infanzia a Poggio a Caiano con cui ha un forte legame. L’artista ha ideato a Poggio il festival CineAtelier e a dicembre è in programma la terza edizione della rassegna con opere realizzate dagli studenti della scuola media "Mazzei".