Maschere, dolci e appuntamenti Il Carnevale conquista la provincia

A tutto Carnevale. Da oggi a martedì grasso tante occasioni di divertimento a Prato e in provincia. L’appuntamento clou, da tradizione, è quello di Paperino: oggi al circolo, dalle 15 alle 19, c’è lo "Street carnival" con band e maschere in strada. Parteciperanno la band Sganghenga, i Ghostbusters, En Piste Scuola di circo, Nuova Eta Beta Danze, musica e animazione con dj Mak, Bondi Dj, Josy e Sasha Voice. Il circolo mette a disposizione anche i costumi per la sfilata perché nessuno deve restare senza maschera. Martedì 21, sempre al circolo di Paperino, dalle 15 alle 19 festa per i più piccoli nel salone con Marco Burla.

A Montemurlo oggi festa in piazza Martiri della Libertà. Dalle 15 oltre all’intrattenimento ci saranno gli stand per la merenda. A Vaiano oggi l’ultima sfilata dei carri allegorici con partenza alle 14,30 dal piazzale della vecchia Coop in via Fratelli Rosselli. L’ingresso è gratuito in tutti gli accessi della sfilata. Le strade interessate dal passaggio dei carri sono: via Giulio Braga, dall’inizio, rotonda lato sud, all’intersezione con via Nuti; viale fratelli Rosselli dall’intersezione con via Braga fino a via Vannoni (Misericordia); via Vannoni per l’intero tratto e piazza del Comune. Non mancherà lo street food per la merenda e grandi e piccini potranno divertirsi fra musica, coriandoli e stelle filanti.

A Poggio a Caiano per tutto il giorno "Sagra di carnevale" al circolo Mestolo d’Oro. Dalle 12 in poi si potranno gustare tante specialità. A pranzo e a cena anche grigliate miste e primi al sugo.

Per martedì grasso ci sarà ampia scelta di feste in città. Si parte dalla parrocchia di Tavola: dalle 15 alle 17 negli spazi dell’asilo di Santa Maria Immacolata "Tavola in maschera" con giochi per bambini. Al circolo Arci "Quinto Martini" a Maliseti dalle 16,30 alle 18,30 "Festa di carnevale green" con animazione e merenda per bambini. Per partecipare alla festa "green" ricordarsi di portare il bicchiere riutilizzabile da casa oppure quello di carta preso al buffet dovrà essere conservato fino alla fine. I bambini possono portare solo coriandoli e stelle filanti di carta. Al circolo Arci Borgonuovo il martedì grasso sarà dedicato al "Burraco di carnevale": alle 19,30 apericena e alle 21 inizio del torneo. Il costo per apericena e torneo è 15 euro, solo iscrizione al torneo o solo apericena 10 euro. Ci sono bellissimi premi in palio.

Alla parrocchia di Santa Maria della Pietà c’è il martedì grassissimo: dalle 17 alle 19 merenda al sacco, sfilata delle maschere con premi, balli e giochi. Portare solo stelle filanti.

M. Serena Quercioli