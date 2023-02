Maschere di carnevale e sogni fatti col cappello

Due iniziative a misura di bambini nei musei questo sabato: prenotazioni al via. Al Museo del Tessuto dalle 16.30 alle 17.30 è in programma "Sognando col cappello!", per ragazzini dai sette ai dieci anni: potranno scoprire insieme, in un percorso sensoriale all’interno del museo, come realizzare un campionario tattile di cappelli che racconterà pensieri, desideri, emozioni. Il laboratorio è in collaborazione con la Cooperativa Keras e si richiede la presenza di un accompagnatore. La prenotazione è obbligatoria a [email protected]; costo cinque euro a partecipante (bambino e adulto). Al Museo dell’Opera del Duomo si festeggia il carnevale, sempre sabato, dalle 15.30 alle 17, con un originale laboratorio per le famiglie adatto ai bambini con più di tre anni. Dopo una ricerca delle creature fantastiche fra lel opere esposte nel Museo – leoni, aquile o draghi –, ogni bambino potrà realizzare la propria maschera di carnevale. Il costo è di cinquie euro a partecipante; prenotazione obbligatoria allo 0574 29339 o via mail a [email protected]