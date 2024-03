Marzo Lazzerini. Il mese dedicato a tutte le donne

Anche la Lazzerini festeggia tutte le donne. Domani alle 18.30 in sala conferenze incontro a cura di Lila Padma Cantasale dal titolo Le donne sono lunatiche. E se la naturale ciclicità della donna fosse possibile viverla come una risorsa? Obiettivo dell’incontro è scoprire insieme come certi stati d’animo o alcuni cambiamenti del corpo possono essere utilizzati come risorsa quotidiana. Sabato alle 16.30 Una stanza tutta per noi, in collaborazione con l’associazione Ipazia. Un pomeriggio di reading con il Circolo di lettura femminista con brani di autrici classiche e contemporanee. La Lazzerini rende ancora omaggio alle donne con il nuovo numero di Un mese da leggere. Marzo è dedicato a una donna speciale, la scrittrice siciliana Maria Messina, morta a Pistoia nel 1944, in occasione degli 80 anni dalla sua scomparsa. L’isolamento e l’oppressione delle giovani donne siciliane, quasi invisibili alla società dell’epoca, sono i temi principali delle sue opere. Queste sono lo spunto per un viaggio attraverso romanzi della letteratura internazionale con personaggi femminili oppressi da una società patriarcale. Tutti i consigli disponibili per il prestito gratuito nella hall della biblioteca e la bibliografia consultabile anche su www.bibliotecalazzerini.prato.it

La dedica alle donne proseguirà fino al mese di aprile con il ciclo di incontri a cura di Rossana Cavaliere dal titolo La Grande bellezza femminile. Excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi. Quattro incontri, ognuno dei quali propone una selezione di straordinarie figure femminili tratte ogni volta da un ambito artistico diverso: sabato 16 marzo alle 16.30 è in programma Bellezze al bagno sulle figure del mito classico; sabato 23 marzo alle 16.30 l’incontro L’altra metà del cielo sarà incentrato sulle figure tratte dalla Bibbia e dalla storia; sabato 6 aprile alle 16.30 sarà la volta delle figure femminili tratte dalla letteratura con Donne donne… ‘Eterne dee’ e sabato 13 aprile alle 16.30 il ciclo si conclude con l’incontro Della stessa sostanza dei sogni con una selezione di miti femminili tratti dall’universo cinematografico. Tutte le iniziative sono a ingresso libero