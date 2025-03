Marmocchio, la fiaba che non ha morale

Domani alle 17 con la rassegna MetRagazzi al Teatro Magnolfi andrà in scena "Marmocchio. Una specie di Pinocchio di marmo", un radiodramma animato per i ragazzi di tutte di tutte le età portato in scena da I Sacchi di Sabbia. Marmocchio racconta la storia di un bimbetto di marmo creato per gioco da un cavatore che lavorava un pezzo di calacatta. Questo bambino, nato dalle gran picconate necessarie per scolpirlo, è duro e cattivo come non mai. Se fosse stato di legno, sarebbe stato un Pinocchio o un Abetocchio, più morbido e buono, ma essendo di marmo, è un Marmocchio, e così bisogna accettarlo. L’autore e i genitori non possono fare altro che prenderlo così com’è. Lo spettacolo narra le avventure di questo spaccone e mariuolo che ha rubato la trama e i personaggi dal “Pinocchio” di Collodi, presentandoli peggiorati in ogni aspetto. Alla domanda "perché ‘fu’ questo Marmocchio?", la risposta è che non c’è più: forse è morto, forse è cresciuto, forse è diventato buono. In questo spettacolo, la morale non c’è, o se c’è, dorme alla grossa. Marmocchio esplora l’accettazione delle proprie creazioni e delle proprie responsabilità, anche quando risultano imperfette o deludenti, istillando la consapevolezza che le trasformazioni, buone o cattive, fanno parte del processo di crescita e del percorso di tutti. Boglietti sul sito del Metastasio