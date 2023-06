Maristella Carbonin, Rapine e spaccate, non rassegniamoci e chiediamo soluzioni!

Maristella Carbonin

Un problema sicurezza esiste, eccome. Ed è giusto parlarne perché no, non è affatto una percezione. Le notizie, la cronaca, dicono piuttosto il contrario. Anche oggi l’ennesima rapina, senza parlare della spaccata alla gioielleria dell’altra sera. Ed è giusto raccontarlo. Sbagliato sarebbe "abituarsi" anche ai più piccoli fatti criminali. Sarebbe come curare un malato con il placebo e aspettarsi che guarisca. Insomma, amare una città significa anche questo: guardare anche le sue ombre, i suoi nei, le sua fragilità. E non rassegnarsi. Battere i pugni e chiedere soluzioni. Ancora una volta, se necessario.