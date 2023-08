Maria, che visse d’arte e d’amore Rtc: c’è ancora Callas da ascoltare

Ultima settima d’agosto su Rete Toscana Classica. I nostri consigli cominciano con il colore spagnolo della musica del francese Emmanuel Chabrier (Espana) e del russo Rimskij-Korsakov (Capriccio spagnolo) alle 15,40 di oggi. Alle 19,19 da non perdere la suggestione di ascoltare il brio della musica di Rossini eseguita da Flavio Ponzi sul fortepiano Pleyel appartenuto allo stesso Rossini. Continua il ricordo di Maria Callas ascoltando la sua voce in un concerto dal vivo ad Atene, Teatro di Erode Attico il 5 agosto 1957 (alle 20,30): Antonino Votto direttore, anche per un Wagner cantato in italiano dalla grande Callas. Carmen in francese, ancora con Callas diretta da Prêtre domani alle 20,30. Callas non ha mai cantato in teatro Carmen, qui è a Parigi-Salle Wagram-luglio 1964, in una registrazione che dimostra la natura versatile della grande cantante: Carmen-Callas nel timbro ed estensione di mezzosoprano. Martedì alle 15,40 il maestro Muti dirige Cajkovskij: Serenata per archi – Il lago dei cigni suite. Segue Rossini (alle 16,43) con le Soirées musicales. Musiche di scena per la commedia Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn alle 18,40 con i Wiener Philarmoniker. Per celebrare Maria Callas nell’anno della sua nascita (scomparsa a soli 53 anni) non poteva mancare Tosca, cantante "che visse d’arte e d’amore", il personaggio da lei più interpretato: la prima volta ad Atene nel 1941 ad appena 18 anni: su Rtc alle 20,30 in una registrazione del 1964 con Gobbi e Bergonzi, diretti da Prêtre.

Mercoledì alle 20,30 tre ore con Toscanini sul podio il 29 settembre 1952 che dirige Brahms a Londra. Giovedì 31 agosto alle 9 Rtc ricorda il giorno di nascita di Ponchielli (maestro che ebbe per allievi Mascagni e Puccini) autore de La Gioconda: Gavazzeni e Votto dirigono le orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e della Scala: Danza delle ore, Cielo e mar (voce di Franco Corelli), Suicidio (ancora Maria Callas. Musica al femminile: il 31 agosto 1879 nasceva a Vienna Alma Schindler, donna di grande bellezza e figura vivace nel mondo artistico viennese. Sposò Mahler, studiò composizione con Zemlinsky: alle 10.30 si potranno ascolgtare sei lieder su testi di Novalis, Heine, Rilke.

Goffredo Gori