Maria Callas, quanti ricordi su Rtc Pietro De Maria incanta con Chopin

Prosegue su Rtc il ricordo di Maria Callas combinato a proposte d’ascolto che con la grande cantante hanno attinenza: oggi alle 16.27 ecco una storica registrazione del 1939 della "Danza delle ore" da "La Gioconda" di Ponchielli, opera che inaugurò nel 1947 la presenza della Callas in Italia, all’Arena di Verona. E alle 20.30 ascolteremo ancora la grande Maria in uno di quegli originali appuntamenti radiofonici dal vivo che hanno fatto storia: "Concerti Martini e Rossi", Callas con Beniamino Gigli il 27 dicembre 1954. Domani alle 17.23 la Spagna in musica secondo Chabrier, Rimskij- Korsakov, Granados, Moszkowski. L’opera delle 20.30, la più popolare di Verdi, "Rigoletto" con Maria Callas nel canto virtuosistico e tenero di Gilda (direttore Serafin, 1955). Per martedì 15 - Ferragosto che il calendario celebra come assunzione di Maria Vergine in cielo –, Rtc sceglie musica Mariana: dalle 10.40 Mozart, Schubert, Brahms, Schumann; alle 15.40 "Salve Regina" di Domenico Scarlatti registrata dal vivo a Prato nel 2007, con la Camerata diretta da Marzio Conti e la voce di Monica Bacelli. Alle 20.30 "Il Trovatore" di Verdi in una registrazione del 1956 diretto da Karajan alla Scala: Maria Callas, Di Stefano, Panerai. Mercoledì 16 alle 15,40, da non perdere, un grande Cinema Concerto con musiche da film di Morricone diretto dallo stesso a Santa Cecilia (con la partecipazione di Branduardi). Callas ancora alla Scala nel 1956 in "Un ballo in Maschera" diretto da Antonino Votto (alle 20,30). Giovedì Muti e l’orchestra "Cherubini" (alle 13,56): Sinfonia Jupiter-Mozart e "Balletto" da "I Vespri Siciliani"-Verdi.

Come fossimo alla Scala di Milano, agosto 1956, direttore Antonino Votto, con Maria Callas ed il dolente canto di Mimì - "La Boheme" (alle 20,30); poi la voce eclettica della cantante a Londra, febbraio 1957, nelle acrobazie volatili di Rosina de "Il Barbiere di Siviglia" (la ascoltiamo venerdì 18 alle 20,30). Sabato alle 13.37 la musica di Nino Rota, cui seguirà alle 18,40 il pianoforte di Pietro De Maria per Chopin: Rondò-Mazurke-Bolero. La settimana si chiude con l’opera e Maria Callas - Amina questa volta per Bellini de "La Sonnambula" (alle 20,30) in una registrazione nella Basilica di Sant’Eufemia di Milano nel marzo 1957, direttore Antonino Votto.

Goffredo Gori