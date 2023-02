Marco Spelgatti racconta la sua professione Scrittore e sviluppatore di game indipendenti

Che tipo di lavoro svolgi?

"Lavoro a due progetti: il primo si chiama owof, e si occupa di sviluppo di giochi. Il secondo è un collettivo che lavora per educare il mondo videoludico riguardo ad alcuni temi importanti, in particolar modo la rappresentazione, ovvero far sì che nei giochi siano correttamente rappresentate persone di ogni tipo, genere e etnia".

Quanto tempo ci vuole per sviluppare un gioco?

"Dipende dal gioco: quelli creati da grandi case produttrici, con alti budget, hanno bisogno anche di 5-6 anni. Anche con i giochi indipendenti può volerci molto tempo, soprattutto perché difficilmente è il lavoro principale di uno sviluppatore. I giochi a cui lavoro io sono più semplici, più legati al testo e alla storia, che all’aspetto grafico, per cui in 3-4 mesi siamo riusciti a finirli. Una volta, addirittura, ho fatto un’esperienza di gioco creato in gruppo, in due giorni, disegnato a mano, dove con dei comandi vocali".

Cosa ne pensano el tuo lavoro?

"C’è molta curiosità, anche se l’Italia è ancora un po’ chiusa. Ci sono ancora pregiudizi, nonostante studi ed esperienze dimostrino che i videogiochi possono avere un’influenza positiva. Anche la scrittura di videogiochi viene un po’ snobbata".