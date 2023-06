Manutenzione straordinaria al Ponte di Camaioni, niente chiusure al traffico

Manutenzione straordinaria per il ponte di Camaioni ma niente chiusura al traffico. Ieri mattina i sindaci Edoardo Prestanti di Carmignano, Alessandro Giunti di Capraia e Limite e Paolo Masetti di Montelupo hanno illustrato il cronoprogramma di questi lavori, finanziati dal Pnrr, poiché sono già stati ingabbiati i piloni. "E’ un’opera importante, finanziata con fondi del Pnrr su progetto congiunto dei nostri tre Comuni, grazie all’unità di intenti – hanno detto i sindaci - e serve per consolidare e mettere in sicurezza un’infrastruttura utilizzata non solo dai residenti di Camaioni ma da tutti i lavoratori dell’area Prato-Firenze". La spesa sarà di 375.000 euro, di cui 330.000 ricevuti dal Comune di Carmignano quale contributo Pnrr e i restanti 45mila sono ripartiti fra i comuni: il 40% (18.000 euro) da Carmignano, mentre a Montelupo e a Capraia e Limite compete il 30% pari a 13.500 euro ciascuno.

L’intervento: il ponte non subirà chiusure immediate e la direzione dei lavori sta trovando soluzioni atte a evitarle del tutto. Il cantiere interessa le spalle e i piloni del ponte, quindi i lavori partono dal basso tramite le piste di cantiere previste a progetto che, salvo imprevisti, non andranno a impegnare la viabilità. Per la posa delle carpenterie metalliche (ritegno sismici) invece, era inizialmente prevista per i primi di settembre l’occupazione dell’impalcato del ponte per la discesa in posizione, per il tempo strettamente necessario al calo del materiale (2 giornate), ma adesso stanno studiando una soluzione alternativa. In occasione dei saggi di verifica e controlli fatti sul ponte nel 2019 è stato anche effettuato un monitoraggio dei flussi di traffico, verificando che da quel ponte transitano quasi 10.000 veicoli al giorno.

Il ponte di Camaioni, lo ricordiamo, è stato inaugurato nel 1974 e con il tempo è diventato un’infrastruttura di collegamento che interessa due province e tre comuni e da qui passano anche i flussi turistici diretti ad Artimino. "L’auspicio – sottolinea Prestanti - è che nel breve tempo si possa arrivare anche a una gestione sovra-territoriale che consenta tempi più celeri per quanto riguarda la manutenzione".