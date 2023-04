"Manutenzione scuole Quanti ritardi ci sono"

L’allagamento di una parte dei locali della scuola dell’infanzia Pertini riporta d’attualità il tema della manutenzione degli edifici scolastici nel comune di Poggio a Caiano. "Al netto del tubo dell’acqua calda che si è rotto – dicono i candidati della Lista Palandri –, i problemi non risolti dell’istituto sono molteplici e non si limitano alla pavimentazione in linoleum ormai datata che in vari punti si è rigonfiata. Alle Pertini servono interventi di manutenzione ordinaria e investimenti per rendere la scuola a misura di bambino, famiglie e insegnanti".

Dopo l’allarme topi alla primaria Lorenzo il Magnifico, ora anche il parziale allagamento delle Pertini: "E’ assurdo pensare che in una scuola ci debbano essere zone interdette al passaggio dei bambini perché la pavimentazione è inadeguata – spiega la lista Palandri, che ha fra i candidati anche due docenti -. Il nostro impegno è quello di rilanciare l’immagine dell’istituto. A cominciare del restyling della pavimentazione, proseguendo con il potenziamento del risparmio energetico. Come avvenuto alle medie Mazzei si dovrà intervenire alla stessa maniera anche alle Pertini con l’installazione di un sistema di pannelli fotovoltaici di ultima generazione".

Poi c’è anche il capitolo mensa. "Serve un ampliamento dei locali per consentire ai bambini di poter pranzare in uno spazio adeguato, a differenza di quello attuale che è eccessivamente ridotto – aggiungono dalla lista Palandri –, ma c’è anche il tema della disinfestazione primaverile dalle zanzare, così da evitare che gli spazi a verde diventino quasi inutilizzabili dai bambini più piccoli".