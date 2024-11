Manovre salvavita. Pratesi in cattedra

Quattro istruttori pratesi dell’associazione "Salvavita" allineata con la rete nazionale dell’International Training Center Squicciarini Rescue a palazzo Chigi hanno collaborato alla formazione del personale dipendente della presidenza del Consiglio dei ministri. Umberto Bari, Sara Baroni infermiera in campo pediatrico, Giuseppe Annunziata e Otello Paganini hanno spiegato e dimostrato con prove pratiche le manovre salvavita della disostruzione delle vie aeree per tutte le fasce d’età. Sono stati formati oltre 250 dipendenti.

Il progetto di sensibilizzazione alle manovre salvavita a breve proseguirà con il rilascio di certificazioni per le manovre di rianimazione e per l’utilizzo del defibrillatore. L’associazione Salvavita organizza corsi di formazione che promuovono il primo soccorso aziendale con bls (con certificazione uso defibrillatore) incluso, certificazioni in Italia ed all’estero, corsi di primo soccorso, manovre di disostruzione pediatriche e per adulti.

Il logo dell’associazione "Salvavita", con il vocabolario delle immagini, racconta proprio l’attività svolta: un cuore che significa la vita e le mani che si stringono per amicizia e aiuto con l’obiettivo della divulgazione. Professionisti della formazione sanitaria a servizio della popolazione.