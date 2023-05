Manodopera introvabile Gli imprenditori ai ragazzi "Siete il futuro del tessile"

Le imprese entrano a scuola. La missione è reclutare nuova manodopera. Un passaggio importante nel percorso già intrapreso per dare concretezza all’accordo-quadro sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico: una rappresentanza delle imprese di Confindustria Toscana Nord - per lo più della metalmeccanica, in particolare del meccanotessile - aderenti agli ’Amici del Marconi’ ha visitato l’Istituto professionale. Gli indirizzi di studio ’manutenzione e assistenza tecnica’ e ’industria e artigianato per il made in Italy’ sono di particolare interesse per le imprese, che durante l’incontro hanno ribadito la disponibilità alla collaborazione con la scuola.

"Il rapporto fra scuola e imprese è diventato nel nostro territorio una priorità non solo per il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, ma perché è il primo dei problemi legati alla competitività delle imprese - commenta il dirigente scolastico del Marconi Paolo Cipriani -. Gli obiettivi dell’accordo degli ‘Amici del Marconi’, in visita nei rinnovati laboratori dell’Istituto, rientrano in tre grandi direttrici: orientare le nuove generazioni verso l’istruzione tecnica-professionale; elevare il livello di qualità dell’istruzione con il contributo di associazioni di categoria come Confindustria Toscana Nord; valorizzare i ragazzi che si distinguono sia per il merito scolastico sia per il ‘saper fare’ dimostrato in esperienze di alternanza scuola lavoro. La diffusione della cultura d’impresa va vista come valore condiviso in un territorio a vocazione manifatturiera come quello pratese".

L’urgenza c’è, l’industria e l’artigianato hanno bisogno di nuova forza lavoro e quale bacino migliore se non le scuole professionali. "Alcune delle attività previste dall’accordo-quadro hanno già trovato concretizzazione - aggiunge Massimo Becheri, coordinatore del gruppo meccanotessili di Confindustria Toscana Nord -. Nell’ambito dell’orientamento abbiamo partecipato alla giornata di ‘scuola aperta’ per i ragazzi delle medie e i loro genitori, per dare testimonianza dell’interesse del mondo produttivo per i giovani che escono dal Marconi. Abbiamo anche partecipato a dimostrazioni nel laboratorio della scuola, sempre a fini di orientamento, e ospitato gli studenti in visite aziendali. E’ importante infatti che i ragazzi conoscano il mondo produttivo e capiscano quanto può essere interessante e stimolante farne parte".