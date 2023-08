Mannaia sul Pnrr A rischio progetti per 31 milioni "Tagli scellerati"

Oltre 31 milioni di euro di finanziamenti a rischio, 35 progetti su 50. Una doccia gelata per l’amministrazione colpita dal taglio dei fondi Pnrr. Quello che doveva essere il piano di rilancio della città, un’occasione unica per mettere in ponte riqualificazioni e nuove costruzioni che difficilmente avrebbero visto la luce, rischia di diventare un boomerang per il Comune che adesso si trova nella sconveniente posizione di non sapere come procedere. Avere fatto bene i "compiti", paradossalmente, mette Prato in una posizione difficile. Ci sono infatti 22 procedure già chiuse e addirittura 3 in fase di rendicontazione per un milione di euro. Tutte congelate. Il sindaco Biffoni si aggrappa con le unghie e con i denti alle parole del ministro Fitto che ha promesso "di non tagliare nemmeno un euro alle amministrazioni". La preoccupazione però è tanta: senza i soldi promessi (che al momento sono stati bloccati) le opere non si possono fare, certamente non con le sole risorse delle casse comunali. Il rischio è accumulare debiti fuori bilancio e mettere in crisi un intero settore, quello delle costruzioni. Se il governo non stanzierà i soldi promessi o li stanzierà troppo tardi il meccanismo è destinato ad incepparsi.

"Siamo all’imbarazzo istituzionale", attacca il sindaco Biffoni. "Oltre alla consueta burocrazia ora il governo mette in difficoltà i territori con posizioni incomprensibili e poco chiare su un capitolo fondamentale come il Pnrr. Qualunque cosa accada a Prato tireremo dritto, i lavori assegnati andranno avanti. Contiamo che le rassicurazioni e le promesse del governo adesso diventino impegni concreti e si torni indietro su questa sciagurata ipotesi di cancellazione dei fondi".

Ad essere interessati dai tagli potrebbero essere anche lavori già effettuati e ora in fase di rendicontazione per poter ricevere la copertura finanziaria, come la riqualificazione energetica delle scuole Corridoni e Bruni (210mila euro), la risagomatura di canali e fossi per prevenire il rischio idrogeologico (992mila euro) e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici (210mila euro). Tutte opere già terminate per le quali è stata versata solo la prima tranche del finanziamento, di cui il governo potrebbe addirittura pretendere la restituzione.

Nel caso di appalti già aggiudicati con contratti firmati, o in via di aggiudicazione, il Comune rischia inoltre di incorrere in un mancato finanziamento con la conseguente necessità di accollarsi per intero la cifra prevista, 4.756.292 per l’esattezza: si tratta della messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti (907mila euro) e della realizzazione di aree verdi per la didattica open air in varie scuole (3,7 milioni). Lo stesso esito potrebbero avere anche i lavori attualmente in corso per 1,4 milioni per la messa in sicurezza di diverse strade.

Sono poi 22 le procedure di gara già concluse, per 19 milioni di euro che ora sono a rischio. Ci sono diversi lotti di recupero di Officina Giovani, dell’ex Conservatorio Santa Caterina, del museo Pecci, l’adeguamento degli impianti della piscina Galilei, la riqualificazione della palazzina di via Roma, vari tratti di piste ciclabili e la riqualificazione di campi di calcio e rugby. In bilico anche la ciclovia del Sole Verona-Firenze (3,2 milioni), in corso di progettazione esecutiva. Tre le gare in corso, per 815mila euro, fondi in bilico per l’intervento di efficientamento energetico della scuola Crocini, la sostituzione degli infissi dell’ex conservatorio di Santa Caterina e gli interventi di restauro della Gualchiera.

Del grande sogno di riqualificazione della città grazie al Pnrr restano in piedi ad ora solo la piscina olimpionica di Iolo, il rinnovo delle flotte di bus (a cura di Autolinee Toscane), la rimozione delle barriere architettoniche al museo di Palazzo Pretorio, la nuova scuola Pier Cironi, lo spazio gioco Abatoni e la riqualificazione della mensa della scuola Mascagni. Ancora, il miglioramento dei servizi digitali del Comune (1 milione) e il centro servizi in via Zarini (66mila euro). Briciole.

Silvia Bini