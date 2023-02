Mannaia legge di Bilancio Due asili a rischio chiusura

Poggio alla Malva e Bacchereto rischiano di perdere la scuola. A seguito di un importante calo demografico e alla conseguente diminuzione delle iscrizioni scolastiche, Luca Biorgioli dirigente dell’istituto comprensivo Il Pontormo ha preso coscienza del rischio concreto di non poter riaprire a settembre le due scuole materne e ha tempestivamente avvisato l’amministrazione comunale. Che ha deciso di giocare d’anticipo.

"Purtroppo – spiega il sindaco, Edoardo Prestanti - il personale Ata e i docenti non vengono assegnati in base ai plessi, bensì in base agli alunni iscritti. Una politica, quella messa in atto dagli ultimi governi in materia di pubblica istruzione, fatta d’austerità e tagli, che ha reso oggettivamente difficile tutelare le scuole di prossimità. Come amministrazione – assicura Prestanti - cercheremo di fare il possibile, percorrendo ogni strada praticabile, pur di tutelare le nostre scuole". Il problema è legato al piano di accorpamenti delle scuole con meno di 900 alunni varato dal governo nella nuova legge di bilancio. L’assurdo riguarda il personale. Unire più istituti sotto un’unica dirigenza significa tagliare anche il personale ata che viene calcolato in base al numero di iscritti e non di plessi. Quindi con meno iscritti ci sarà anche meno personale. Un problema che diventa un macigno quando le scuole, come nel caso di Carmignano, sono dislocate su più sedi e quindi necessitano di più bidelli per essere gestite.

"Ci spingeremo fino dove la legge ce lo permetterà, scandagliando ogni via - prosegue il sindaco Prestanti -. Carmignano è un comune policentrico, con piccoli borghi che hanno diritto ad avere presidi di pubblica utilità e servizi a sostegno e a tutela dei cittadini. Perciò abbiamo con urgenza chiesto e ottenuto dall’Ufficio scolastico regionale, massima autorità preposta in materia, un incontro durante il quale chiederemo di cercare le risorse necessarie per scongiurare la morte delle nostre due scuole. È tutto davvero assurdo. Durante la pandemia queste piccole realtà erano elogiate da tutti perché luoghi senza assembramenti in cui la qualità della vita era tesoro, e adesso vengono cancellate con un colpo di spugna. Non ci stiamo. Chiudere una scuola è una grande sconfitta per tutti i coloro che amministrano, dal comune al governo. Faremo di tutto". Tra Prato e provincia sono a rischio tre scuole con elementari e medie, oltre al Cpia per l’educazione degli adulti. Insieme al Pontormo rischiano l’ accorpamento l’istituto comprensivo Pertini di Vernio, che arriva a 480 studenti e quindi di gran lunga sotto la quota indicata dal ministero e l’istituto Marco Polo di Prato.

Silvia Bini