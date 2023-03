Manifesti di Palandri bocciati Il centrodestra chiama la polizia Il ministero: "Si possono usare"

La "guerra" dei manifesti per le amministrative arriva fino al ministero dell’Interno. Mattina di tensione ieri in Comune a Poggio a Caiano culminata con l’arrivo della Digos. Il candidato sindaco Riccardo Palandri ha fatto stampare 15 manifesti da affiggere, a pagamento, per 20 giorni, ma il segretario comunale ha negato l’autorizzazione facendo infuriare sia Palandri che i suoi sostenitori: la protesta è arrivata sul tavolo del questore, del prefetto e appunto a Roma, fino all’autorizzazione.

Come ricostruiscono il comitato civico per Palandri ed i partiti del centrodestra in una nota, tutto è iniziato martedì quando il consigliere della Lega Stefano Chiti si è visto rifiutare una prima volta l’accettazione di tali manifesti: "Il funzionario – si legge – appurata la liceità della richiesta, ha invitato Chiti al pagamento e i manifesti sono stati consegnati al Comune per l’affissione. Ma ecco il primo stop con il sindaco prima (intervenuto verbalmente alla presenza di Chiti) ed il segretario generale Andrea Meo dopo, che sollevando questioni di carattere tecnico e puramente interpretative della norma hanno negato la possibilità di affissione". La grafica e i contenuti del manifesto sono stati modificati ad hoc dallo staff di Palandri, il tutto sulla scia di quelli che il centrosinistra "Poggio, Insieme!", a sostegno di Puggelli, ha già affisso.

"Lo stesso Chiti – sottolinea Gabriele Borchi di Forza Italia – si è recato di nuovo in Comune e per la seconda volta il funzionario non ha sollevato obiezioni, riservandosi di sottoporli al segretario. Dopo circa un’ora la richiesta è stata rigettata e a quel punto non è rimasto che chiedere l’intervento della polizia, che ringraziamo per il rapido intervento". Gli agenti della Digos hanno prelevato e portato il materiale al prefetto Adriana Cogode. Proprio il prefetto ha inviato un quesito al ministero dell’Interno che ha approvato i manifesti e quindi è arrivato il via libera. Da oggi dovrebbero essere visibili a Poggio. Del caso si sono interessate anche le deputate del territorio Chiara La Porta (FdI) e Erica Mazzetti (FI).

"E’ un fatto gravissimo dal punto di vista normativo ed amministrativo e che incrina pesantemente l’immagine di questa amministrazione quale ’terzo garante’ nella campagna elettorale – scrivono in una nota i partiti di centrodestra e il comitato civico di Palandri – L’accaduto conferma l’enorme difficoltà di Puggelli nel chiedere ai propri cittadini il rinnovo della fiducia dopo averli abbandonati attraverso tentativi a dir poco grotteschi di recuperare il tempo ormai perduto (come le asfaltature selvagge sulle arterie principali) e negando persino il legittimo spazio al suo avversario. Se i manifesti non saranno affissi ci riserviamo di tutelare i nostri diritti nelle sedi preposte".

Il segretario generale, che abbiamo provato a contattare, ieri non ha spiegato perché aveva dato parere negativo sui manifesti. Il segretario Pd di Poggio Marco Buffini invita invece a stemperare la polemica: "Non credo l’amministrazione neghi la disponibilità di spazi, se questi ci sono, per favorire l’altro candidato e come segreteria Pd non ci sogneremmo mai di dare simili indicazioni. A mio avviso, le campagne elettorali con i manifesti sono anche un po’ superate... Oggi bisogna puntare sull’informazione corretta".

M. Serena Quercioli