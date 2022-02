Guerra in Ucraina, a Prato scendono in piazza in mille

Articolo : Firenze dice no alla guerra in Ucraina, la manifestazione sul Ponte Santa Trinita / FOTO

Prato, 26 febbraio 2022 - In piazza a Prato oltre 1.000 persone per dire 'no alla guerra' contro l'Ucraina e la bandiera della Marcia della pace di Assisi è stata srotolata sul suolo di piazza del Comune. A organizzare la manifestazione sono stati il 'Comitato promotore del 25 aprile' e 'Libera', che hanno raccolto l'adesione di molte associazioni e sindacati pratesi, accanto a quello di tanti cittadini. Fino al tramonto si sono alternati interventi mentre sventolavano bandiere ucraine e scritte per la pace.