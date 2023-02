Mancherà l’acqua Ecco in quali strade

Il casello di Prato Est sarà chiuso nel tratto in uscita da Firenze dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori. Per uscire verso Prato sdarà necessario utilizzare il casello di Prato ovest.

Fino al pomeriggio di oggi lavori anche alla rete idrica. Sono previsti abbassamenti di pressione e sospensione dell’acqua a causa di lavori sulla rete idrica.

In particolare in via Pistoiese, via Legnano, via Podgora, via Sabotino, via del Podere della Torretta, via Custoza, via Lissa e limitrofe. Sempre oggi fino alle 18 divieto di transito, di sosta e restringimento della carreggiata tra via Viaccia a Mezzana e via V. Chiarugi.