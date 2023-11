Mancano infermieri: "L’Asl formi il personale per i casi meno gravi"

Il pronto soccorso del Santo Stefano ha lo spazio, una stanza a fianco al bancone del triage, ma il nodo resta sempre il personale formato per il servizio di "see and teat ("vedi e tratta") dedicato a smaltire le urgenze minori. A differenza di altri pronto soccorso toscani, quello pratese avrebbe almeno il vantaggio di uno spazio dedicato, nonostante le ristrettezze di locali con le quali medici ed infermieri si devono quotidianamente confrontare. Al momento gli operatori formati al servizi non superano due o tre unità: poche per un pronto soccorso dove il 44,4% dei pazienti giungono con problematiche risolvibili in ambulatorio. Un sistema affiancato dal percorso "Fast track", grazie al quale l’infermiere di triage, in autonomia e dopo aver valutato e accertato il bisogno di salute della persona, la invia allo specialista competente, qualora presenti un quadro di patologia minore con chiara pertinenza di un solo specialista. Secondo le rilevazioni di Nursind Prato, al Santo stefano il "Fast track" funziona bene per oculistica e ortopedia (senza però radiologia né stanza dedicata), mentre il "See and treat" dopo il Covid non è stato utilizzato e non c’è una postazione dedicata, anche perché al momento è difficile poter staccare un infermiere. Nota positiva: è comunque ripartita la formazione per il personale.

A sollevare il problema della carenza di infermieri formati è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, con il suo segretario regionale Giampaolo Giannoni (foto). Se la teoria prevede l’esistenza di due accessi distinti, uno per i casi più gravi e uno per le urgenze minori (piccole ferite, abrasioni, contusioni, punture di insetti, ustioni di primo grado, patologie dermatologiche minori, traumi contusivi minori), la realtà secondo Giannoni è un’altra. "In base ad una ricerca del NurSind Toscana sembra che Regione e aziende sanitarie non credano veramente a questi percorsi: gli ospedali dove vengono realizzati il ‘See and treat’ e il ‘Fast track’ sono pochi e sparsi a macchia di leopardo – spiega il coordinatore –. Molti infermieri che erano stati formati non sono mai stati impiegati in questi percori e chi li ha portati avanti non ha avuto la minima valorizzazione: sono state dilapidate competenze e risorse, sia umane che economiche, e l’effettiva realizzazione di questi modelli di risposta assistenziale è nelle mani del dirigente medico del singolo pronto soccorso". Nell’Asl Centro, in cui si trova anche Prato, il quadro vede uno stallo pressoché totale agli ospedali di Empoli e Pescia, mentre a Pistoia solo tre infermieri portano avanti il "See and treat" senza una postazione né personale dedicato. Non va meglio a Careggi né al Meyer, dove non è mai partito nessun percorso e sono formati 5 infermieri su 40, sempre secondo Nursind. "L’augurio – conclude Giannoni – è che la Regione voglia tornare a investire quanto prima su entrambi i percorsi: crediamo che il ‘See and treat’ e il ‘Fast track’ possano rappresentare una valorizzazione del lavoro degli infermieri".

Sara Bessi