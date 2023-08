Malvilla racconta Clara Calamai "Grazie al cinema verso la libertà"

C’è molta attesa per il cortometraggio che il regista Massimo Smuraglia ha appena finito di girare, dedicato alla storia e alla vita di Clara Calamai, la grande diva pratese scomparsa nel 1998. "Nec tecum nec sine te", questo il titolo, sarà presentato in anteprima sabato 23 settembre alle 17 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini. A scrivere la sceneggiatura del corto, Ilaria Malvilla, spesso collaboratrice di Smuraglia. "Ho seguito la lavorazione, recandomi sul set a villa Mulinaccio di Vaiano" dice Mavilla. Una sceneggiatura che è frutto di un’attenta documentazione e che ha permesso a Ilaria di tornare indietro nel tempo, nella Prato dei primi anni trenta. "Gli spunti che mi sono serviti per ricostruire la sua storia, sono stati il libro ‘L’ossessione di essere diva’ di Italo Moscati ma soprattutto ‘Prato al cinema’ di Fabrizio Borghini in cui la stessa attrice racconta in prima persona la sua vita. Lei stessa racconta il dramma d’amore che l’ha vista protagonista, quella passione per un rampollo dell’alta società che l’ha portata ad un passo dal suicidio", aggiunge. Già, ad un passo dalla morte, per quelle maldicenze di cui è stata vittima la giovane Clara. "All’epoca si chiamavano maldicenze, oggi si chiamerebbero haters", commenta Malvilla. A causa di un problema alla schiena, Clara si ritrova a dover portare un busto e a rimanere bloccata immobile per molto tempo. Quella situazione di totale sofferenza, fece scatenare la fantasia dei pettegoli: Clara aspetta un bambino. Uno scandalo che attraversò la città. "Mi son immaginata quella situazione. Clara bloccata a letto, immobile, chiusa in una stanza a piangere e soffrire. Ed è lì che Clara incontrerà le persone della sua famiglia. Non manca l’elemento onirico che consentirà alla giovane Clara di uscire dal quella condizione claustrofobica".

Solo dopo aver superato quel momento drammatico, Clara lascerà Prato per entrare nel mondo del cinema. "Credo che lei al cinema non pensasse. E’ stato solo un meraviglioso incidente di percorso, una via di fuga che le ha permesso di uscire da quella città che le stava stretta, da un amore finito, riappropriandosi della propria libertà. Credo che sia stata una donna molto passionale che ha anteposto sempre l’amore alla carriera". Una donna coraggiosa ed una grande attrice. "Sono rimasta colpita dalla sua interpretazione in ‘Ossessione’ di Luchino Visconti. Grandissima attrice come poche in quegli anni".

