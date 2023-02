Maltempo, troppi danni al cimitero Servono 400.000 euro per i lavori

E’ costata cara al territorio l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Prato nella notte fra l’8 e il 9 gennaio. Il Comune, infatti, dopo una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici ha quantificato in 400.000 euro i danni causati dalla pioggia al cimitero di Figline. Una cifra superiore a quelle che inizialmente sembravano potere essere le stime delle conseguenze dell’ondata di maltempo, con 64 millimetri di pioggia caduti nell’arco di tre ore fra Prato e provincia. Maltempo che ha portato anche alla chiusura momentanea di via di Cantagallo e alle proteste degli imprenditori e delle associazioni di categoria per una viabilità fra la Vallata e il capoluogo definita "inadeguata alle esigenze delle aziende".

Il cedimento più visibile, cioè il crollo del muro perimetrale del camposanto sul lato di via di Cantagallo che ha portato alla momentanea modifica alla circolazione in zona Figline, è stato accompagnato anche da altri danneggiamenti che rendono il conto finale molto più salato per l’amministrazione comunale. La tettoia nella zona degli ossarini, ad esempio, ha riportato danni notevoli e adesso necessiterà di una specifica manutenzione che andrà a risolvere anche il problema delle infiltrazioni d’acqua. Inoltre andrà fatto un lavoro su tutte quelle tombe lato strada, circa una ventina, che sono state danneggiate dal crollo del muro perimetrale. Si tratta di sepolture di oltre vent’anni e che quindi, col parere favorevole dei familiari dei defunti (alcuni contatti sono già stati portati avanti da parte dell’amministrazione comunale), potranno essere trasferite negli ossarini, ma per il Comune resta comunque il tema di come utilizzare in futuro quella porzione di cimitero e di come prevenire nei prossimi anni simili crolli, anche alla luce di ondate di maltempo caratterizzate da abbondanti piogge in un breve arco di tempo.

"Il camposanto è stato riaperto ed è in totale sicurezza – spiega l’assessore Cristina Sanzò -. Grazie a fondi di somma urgenza siamo riusciti a riaprire la struttura alla cittadinanza, e renderla fruibile senza alcun tipo di rischio. Servono però interventi approfonditi e costosi per giungere alla ristrutturazione complessiva degli spazi. Fondi che andranno rintracciati nel prossimo bilancio comunale".

Il riferimento dell’assessore Sanzò è all’esercizio finanziario di previsione 2023 del Comune, che però verrà chiuso in primavera. Qui andranno reperiti 400.000 euro o almeno una parte di finanziamenti per potere quantomeno iniziare la ristrutturazione degli spazi danneggiati del camposanto di Figline, rispondendo così alle esigenze di restyling del camposanto. La priorità negli interventi dovrebbe essere data al muro perimetrale, anche perché quello più a contatto con una viabilità fondamentale di collegamento fra Figline e la Valbisenzio, l’unica reale alternativa per imprese e residenti rispetto all’ex 325. La sensazione è comunque che serviranno mesi prima di vedere completamente riqualificato tutto il camposanto. Nel frattempo il Comune si attiverà con la Regione per capire se ci sono i margini per l’indizione dello stato di calamità naturale in merito al maltempo dello scorso mese, così da potere eventualmente chiedere un risarcimento sulle spese sostenute e rendere il quadro economico complessivo meno pesante per le casse pubbliche.

