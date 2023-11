Maltempo, ponte chiuso per verifiche

Continuano i disagi legati all’alluvione e agli effetti del maltempo anche sulle infrastrutture e sulla viabilità. E’ stato chiuso infatti il ponte di Capalle a Campi Bisenzio per procedere a verifiche strutturali che mirano ad accertare le conseguenze sulla struttura in seguito all’inondazione del Bisenzio del 2 novembre. Il sindaco Andrea Tagliaferri, ha disposto dunque la chiusura momentanea del ponte di Capalle, percorso ogni giorno anche da moltissimi pratesi. Gli automobilisti hanno una viabilità alternativa sul versante del centro commerciale verso la via Barberinese.