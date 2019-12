Prato, 2 dicembre 2019 - A causa di violenti temporali che stanno interessando l'alta Val del Bisenzio e visti i livelli raggiunti anche nel tratto cittadino pratese, è stata disposta la chiusura delle piste ciclabili nei tratti che corrono a livello di sponda.

Il Sistema di protezione civile sta effettuando in questo momento dei monitoraggi sul territorio.

A Gamberame (Vaiano) il Bisenzio ha raggiunto il primo livello di guardia a un metro e 80. Poco prima delle 13 ha raggiunto i 2,20 metri: alle 13 era 2,46. Il secondo livello di guardia è a 2,80.

Allagamenti in strada sono segnalati anche a Bagnolo: occorre fare attenzione alla guida. Allagamenti nella zona industriale e in genere in vaste zone di Montemurlo.