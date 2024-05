Malore mentre pota la siepe: muore pensionato

Stava potando la siepe del giardino di casa, ieri attorno all’ora di pranzo, quando è stato colto da malore. E’ venuto a mancare così, ieri, un uomo di 85 anni, residente in via Pietro Leopoldo, alla Pietà. Erano circa le 12.30 quando l’anziano, probabilmente salito su una scala per sistemare la siepe, colto da malore è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. I familiari - la moglie e il figlio (noto medico della zona), che vivevano con lui -

non appena sono accorti di quello che stava succedendo, hanno dato l’allarme al 118,

che ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza e l’automedica. I soccorsi però sono stati del tutto inutili, perché l’uomo, cardiopatico, non è stato in grado di riprendersi dal malore. Sul luogo è arrivata anche una pattuglia della polizia municipale - contattata dalla Pubblica Assistenza -

per tutti gli accertamenti del caso.

Il magistrato di turno è stato informato dell’accaduto e ha disposto che la salma

fosse subito liberata per le esequie.