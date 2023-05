Maliseti Seano, solo amarezza Il crollo costa la retrocessione

Niente da fare per il Maliseti Seano. Nell’ultima giornata del campionato Giovanissimi Elite gli amaranto crollano 8-0 sul campo della capolista Tau Calcio e devono dire addio alla categoria. Dopo un crollo verticale nel girone di ritorno, infatti, la truppa pratese retrocede, piazzandosi quartultima. Sarebbe servita una vittoria nell’ultima giornata per arrivare a pari punti con Armando Picchi e Margine Coperta, dando così vita alla classifica avulsa. Il ko invece consente alle ultime due squadre citate di disputare lo spareggio salvezza. A castigare il Maliseti Seano è stato il poker di Ribechini, a cui hanno fatto seguito le marcature di Colzi, Giuntoli, Michelotti e Moretti. La salvezza per i pratesi comunque non è sfumata nell’ultima giornata, bensì in un girone di ritorno in cui c’è stata una involuzione totale di gioco, portando gli amaranto dalla zona Coppa Toscana fino a una imprevedibile retrocessione. Costringendo così il Maliseti Seano a ripartire dal campionato regionale.