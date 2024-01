Maliseti, l’impresa inaspettata. Primo successo in campionato

Maliseti Seano

San Piero A Sieve

MALISETI SEANO: Corradi, Baldi, Menichetti, Benvenuti, Peschi, Paoli, Breschi, Picchianti, Silva Reis, Gori, Cavalieri C.. A disp. Cavalieri A., Perillo, Aiazzi, Badiani, Bambini, Shiqeri, Asara, Mocali, Sinteregan. All.: Di Vivona.

SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Boddi, Barzagli, Pozzi, Bencini, Frilli, Bonifazi, Fedele, Giani, Baroncelli, Delli Navelli. A disp.: Rita, Falaschi, Lukolic, Giovannoni, Algerino, Santilli, Jori. All.: Signorini.

Arbitro: Fantoni di Valdarno.

Reti: 57’ Silva Reis.

Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per il Maliseti Seano. I ragazzi di Di Vivona riescono nell’impresa, inaspettata alla vigilia, di piegare per 1-0 la resistenza del quotato San Piero a Sieve e tirano una piccolissimo respiro di sollievo nella bassa classifica del girone A di Promozione, salendo a quota 12 punti, ma rimanendo al penultimo posto, ora con le avversarie a portata di mano. Gara molto simile a quella fatta dagli amaranto contro il Monsummano e pareggiata all’ultimo. Il Maliseti Seano entra in campo senza timori reverenziali, partendo subito con il piglio giusto. Ma il San Piero non sta a guardare e tenta soprattutto con le conclusioni dalla distanza di impensierire il giovane Corradi. Nessuna delle due squadre, in realtà, è mai andata realmente vicino al gol del vantaggio. Prima frazione che si chiude quindi a reti inviolate e squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa passano subito in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Gori mette al centro per il colpo di testa imperioso di Silva Reis, che salta più in alto di tutti e batte imparabilmente Sequi. Pronta la reazione della formazione ospite, che si riversa nella metà campo avversaria per tentare di rimettere sui binari dell’equilibrio il match. La difesa di casa resiste a qualsiasi assalto e trema solo su alcune mischie create dal San Piero in area di rigore, pur riuscendo a non incassare il gol del pareggio. Provvidenziale Corradi soltanto in una di queste occasioni nel neutralizzare un pallone vagante. Nel finale, all’83’, Cavalieri si trova sui piedi il pallone giusto per il 2-0, ma tentando di anticipare l’uscita disperata di Sequi finisce col centrarlo e la sfera finisce a lato.

L.M.