"Malati a Prato: sosta a pagamento all'ospedale Gabella vergognosa"

Il parcheggio a pagamento dell’ospedale Santo Stefano è ancora al centro di polemiche da parte degli utenti. In particolare ci sono alcune tipologie di ammalati che per le cure e le visite a cui debbono sottoporsi hanno bisogno di tempi dilatati. "Da ottobre sono in cura per un problema oncologico all’ospedale - è la segnalazione di un settantenne pratese - quando vado per la chemioterapia non pago la sosta, mi viene dato un attestato col quale sono esonerato dal pagamento del ticket. Il problema è quando ci sono le visite con i medici o quando mi devo presentare in ospedale per la sostituzione del porter, il catetere semipermanente inserito per facilitare la somministrazione delle terapie. Il tempo necessario sia per le visite che per la sostituzione del catetere non è sempre ben quantificato. E se per esempio, per togliere il porter impiego 21 minuti, allora sono costretto a pagare un euro". Il cittadino fa un altro esempio che ha vissuto in prima persona: "Nei giorni scorsi avevo l’appuntamento per la visita con la dottoressa - dice - ci sono stato più tempo del previsto e alla fine il costo del parcheggio è stato salato: 5 euro. Ma è normale che all’ospedale, dove i cittadini vanno per problemi di salute, si debba subire un salasso del genere? Credo che i nostri amministratori avrebbero dovuto lottare di più per tutelare i nostri diritti". Presto con l’ampliamento del presidio saranno attivati altri posti per le soste sia nel parcheggio dei dipendenti che in quello dei visitatori. Magari, questa riorganizzazione potrebbe essere l’occasione per rivedere complessivamente il servizio, prevedendo eventuali spazi e stalli ad hoc per chi in ospedale deve venire più volte a settimana per sottoporsi a terapie e visite alle quali non può rinunciare.

Sa.Be.