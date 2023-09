Malaparte e Lippi a Prato: cantieri aperti per scuole

Sono numerosi anche gli istituti secondari di primo grado interessati dai lavori in vista del suono della campanella previsto per il 15 settembre. Alla scuola Curzio Malaparte spazio al comfort: saranno implementati i condizionatori per rinfrescare

i locali nei mesi estivi. Lavori anche alla palestra della Fermi dove verranno messe in sicurezza le pareti in vetromattone. Alla secondaria di primo grado Lippi sarà realizzata una nuova aula di sostegno al piano terreno per ospitare i ragazzi più fragili mentre alla scuola Marcocci sono in corso

i lavori per la realizzazione della nuova mensa. Sempre sul fonte delle scuole medie prosegue il maxi cantiere per la costruzione della nuova Pier Cironi: la gara

di appalto è stata appena chiusa. Un lavoro da 13 milioni e 400mila euro finanziato per 10,5 milioni con fondi del Pnrr. Il progetto del nuovo complesso scolastico Pier Cironi è nato

per l’inadeguatezza dell’attuale plesso scolastico, che a seguito delle indagini sulla vulnerabilità sismica condotte dall’ufficio edilizia scolastica e sportiva

è risultato non conforme alla normativa vigente in materia di adeguamento sismico. Essendo poi un vecchio edificio non è inoltre rispondente alle recenti normative sul risparmio energetico: si è deciso per

demolizione e sostituzione.