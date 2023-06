Malaparte a Palazzo Datini Le lettere di Maila Ermini

Domani alle 21.30 a Palazzo Datini andrà in scena lo spettacolo "Io Malaparto. Lettere a Curzio" scritto e interpretato da Maila Ermini (foto) e inserito nel cartellone della Prato Estate. Intervallato da rarissime testimonianze radiofoniche di Malaparte stesso e commenti di intellettuali e scrittori che lo conobbero, "Io Malaparto" è uno spettacolo pieno di sorprese, divertente e intenso al tempo stesso e a tratti sorprendente. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Negli spazi di Ex Fabrica, il giardino estivo del Fabbrichino in via Targetti, fino a venerdì 30 giugno, tutti i pomeriggi alle 18.30, va invece in scena la nuova produzione targata Metastasio e Compagnia Tpo: lo spettacolo "Nome". La pièce racconta di un’amicizia speciale, quella tra Daniele e la sua bambola preferita e dell’importanza di un atto semplice: dare un nome alle cose. Lo spettacolo dura 45 minuti ed è adatto ai bambini dai 5 anni in poi; i biglietti on line o sul posto.

Infine, è in programma stasera alle 20.30 il primo appuntamento con "La città visibile. Per una nuova drammaturgia dei luoghi", rassegna inserita nel cartellone di Prato Estate. Si tratta di tre itinerari teatrali ispirati al testo di Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita: con partenza dalle piazze del centro e arrivo in periferia, esprimono la volontà di rendere visibili i luoghi di socialità e gli spazi insoliti durante le serate estive. Il primo percorso dal titolo "La città e il desiderio. Storie di migrazioni, partenze e arrivi" partirà da piazza Sant’Agostino per raggiungere il Parco degli Ulivi lungo il Bisenzio.