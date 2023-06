"Major city" L’Europa arriva a Prato

Si svolgerà al Centro Pecci, dal 25 al 27 ottobre, la conferenza annuale di Major cities of Europe (www.majorcities.euconferences2023-prato). Aderiscono circa 60 membri da 18 diverse nazioni, comprendenti in maggioranza di città insieme a regioni, centri di ricerca e associazioni di pubbliche amministrazioni locali. L’associazione si occupa dal 1982 del rapporto tra l’evoluzione delle città e dei bisogni dei cittadini da un lato e il progresso di tecnologia e comunicazione pubbliche dall’altro. Tramite lo scambio di idee, strategie, visioni ed esperienze, cerca di migliorare le prestazioni dei governi locali grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione più all’avanguardia. ‘Un telaio con vista - Tessere il futuro digitale di comunità, città e regionì, il titolo dell’evento: relatori da città, regioni, centri di ricerca a aziende specializzate nel mercato specifico, affronteranno i temi chiave relativi ai cambiamenti e agli sviluppi della trasformazione delle città e regioni e della governance delle comunità locali. Il programma evidenzia l’importanza e il ruolo delle tecnologie nel realizzare queste trasformazioni. L’obiettivo della conferenza è promuovere scambi di esperienze sull’uso delle moderne tecnologie per affrontare i bisogni delle comunità locali, le priorità e le sfide delle amministrazioni locali nel realizzarle. Il convegno è organizzato da Major cities of Europe e Comune di Prato, con il supporto della Regione Toscana e di Cispel.