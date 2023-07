Macrolotto zero senza pace "L’inciviltà dilaga ovunque" E via Marini è una discarica

Non c’è pace per il decoro. L’inciviltà di alcuni va oltre le segnalazioni. Come accaduto nella zona tra via Marini, via Strozzi e via Filicaia: il marciapiede è rimasto per dieci giorni invaso da rifiuti di ogni genere. Materassi, sacchi della spazzatura, pancali: le segnalazioni dei residenti alla fine sono state ascoltate, peccato che appena la zona è stata pulita è spuntata di nuovo una discarica nello stesso punto. "Siamo stanchi – scrive al numero WhatsApp del cittadino cronista 337.1063052 una residente –. Una marea di rifiuti è rimasta sul marciapiede per più di dieci giorni e ieri, dopo che era stato pulito, ecco che dopo appena 10 minuti incivili hanno abbandonato di nuovo un enorme sacco nero. Vergogna".

Non va meglio alla campana del vetro davanti al civico 68 di via Donizetti: sebbene possa contenere solo bottiglie all’esterno sono stati lasciati due materassi, due sacchi di scarti tessili e ben una decina di sacchi dell’immondizia.

E anche via Pistoiese continua ad essere una zona complicata per la gestione dei rifiuti: "A Narnali, in via Pistoiese da un mese non vengono ritirati i rifiuti abbandonati in strada – scrive in residente –. Dopo infinite telefonate, sabato scorso gli ispettori Alia hanno ispezionato i rifiuti aprendo i sacchetti e mettendo il cartello ’rifiuto ispezionato’, ma dopo i sacchi sono stati lasciati in strada".