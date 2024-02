Macrolotto zero, obiettivo decoro: "I rifiuti saranno esposti la sera"

La campagna ‘Che Prato! Più raccolta differenziata, più decoro’ arriva anche nel Macrolotto Zero. Il progetto di sensibilizzazione ideato dal Comune di Prato e da Alia Multiutility per contrastare gli abbandoni di rifiuti, migliorare la raccolta differenziata e promuovere il decoro urbano, dopo aver visitato più di 50 condomìni critici della città, si sposta adesso in uno dei quartieri dove più si fa sentire la necessità di sensibilizzare i residenti sul rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti e dove alcune aree sono ancora oggetto di frequenti abbandoni.

"Inizia adesso la terza fase di un progetto importante, che sta dando i primi risultati concreti dopo gli interventi di sensibilizzazione e comunicazione già conclusi in centro storico nelle serate di più intensa movida e in alcuni dei condomini più problematici dal punto di vista della gestione della differenziata - commenta Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia Multiutility Toscana -. In una realtà già virtuosa come Prato, che supera il 72% di raccolta differenziata, è strategico tenere alta l’attenzione e lavorare sui dettagli per incrementare il decoro e, soprattutto, per migliorare la qualità della raccolta stessa, facendo leva sul coinvolgimento attivo, sui comportamenti virtuosi dei cittadini e sull’inclusione".

Tra le novità per contribuire ad aumentare il decoro nella zona e diminuire i disagi per i residenti, Alia ha deciso di modificare gli orari di esposizione di imballaggi in multimateriale leggero, vetro e organico dei 131 esercizi di ristorazione. A partire dall’inizio di aprile, dovranno esporre i contenitori della raccolta differenziata in orario serale, tra le 19 e le 20, invece che di giorno, dalle 12 alle 13, come accade adesso. Nelle prossime settimane tutti gli esercenti verranno contattati e visitati dagli incaricati di Alia, che si occuperanno di spiegare tutte le novità e di consegnare il calendario e i materiali informativi multilingue, verificando le condizioni dei contenitori in dotazione e provvedendo a sostituire, nel caso, quelli malfunzionanti.

Anche nel Macrolotto Zero sono in programma 12 incontri con i residenti di 12 condomìni critici, con il supporto di un interprete. Nelle zone comuni dei palazzi verranno installati cartelloni informativi tradotti anche in cinese e urdu.