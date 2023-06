Macrolotto Zero, domani tutti in piazza Festa di quartiere nel segno della creatività

Domani alle 18 nel parcheggio del Circolo Curiel in via Filzi si conclude con Tutti in Piazza il progetto Spazio Pubblico, a cura di Comune, Dryphoto, Circolo Curiel, Associazione Annozero, Liceo Livi e Associazione Ramunion. Sarà una festa di quartiere con l’idea che arte e creatività condivise possano essere strumenti preziosi contro l’illegalità e per l’integrazione. Grazie al progetto al Macrolotto Zero sono state ripristinate opere d’arte e installazioni; in piazza dell’Immaginario saranno visibili i lavori di Duccio Franceschi, Alessio Pergolesi, Elisa Scarnicchia, Wenzheng Zhang, giovani artisti e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze coordinati da Robert Pettena. Ci saranno anche le esibizioni di giovani musicisti e tra i generi rap e indie.