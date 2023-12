"Macrolotto zero caos. Strade e marciapiedi invasi dalla spazzatura"

"Il degrado sociale, ambientale e igienico sanitario qua nella zona del Macrolotto Zero è in costante peggioramento. Le istituzioni continuano a fare inutilmente le stesse cose, senza cambiare strategia. E nel frattempo le strade e i marciapiedi sono inondati di ogni tipo di rifiuti, dai materassi ai gabinetti, passando per le cassette di bottiglie di birra". Torna ad alzare la voce Bruno Gualtieri, presidente del "Comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio". Un atto necessario per richiamare ancora una volta l’attenzione del Comune sul quartiere, dove i problemi sono diversi. "In occasione del tavolo di osservazione permanente abbiamo avanzato proposte concrete per contrastare tutto questo degrado. Mi riferisco ad esempio alla richiesta di una presenza costante di vigili urbani che girino a piedi per le vie del quartiere e dei carabinieri in congedo che possano pattugliare le strade segnalando tutte le irregolarità. Così come vorremmo la vigilanza della Guardia di Finanza. Inoltre – continua Gualtieri – abbiamo domandato se fosse possibile rafforzare la videosorveglianza oggi totalmente inadeguata. Viviamo in una zona invasa da spaccio, furti e delinquenti".

Francesco Bocchini