Macrolotto zero, anche i senzatetto Dormitori di fortuna in un posteggio

Le telecamere sono presenti ad ogni angolo dell’immobile, d’altronde siamo a fianco di una banca, e monitorano continuamente la situazione in via Filzi, nel tratto ad angolo con via Pellico. Eppure l’impianto di videosorveglianza non basta per allontanare quella che è diventata a tutti gli effetti un’occupazione abusiva del parcheggio coperto dello stabile, diviso dalla strada pubblica solo da una siepe. Lì, nascosti fra cartoni, teli e coperte ci sono un paio di senzatetto, che ormai da tempo hanno occupato una porzione di quelli che originariamente erano stalli per la sosta. A un primo sguardo dato dalla strada la sensazione che si ha è quella di una maxi discarica abusiva, fatta di materiale vario accatastato nel corso delle settimane. Ma addentrandosi nel parcheggio si capisce velocemente che l’ammasso di rifiuti è invece il ricovero di fortuna di chi non ha altro posto dove andare a dormire. L’impressione di degrado è totale, così come la sensazione di scarsa sicurezza nel parcheggiare l’auto nella rimessa. Fra i rifiuti si notano bene anche delle valigie, come se i senzatetto fossero ormai abituati a essere allontanati da quel posto, per poi tornarci sistematicamente. Una storia ormai tristemente nota in città, dove il numero di senzatetto che hanno deciso di vivere e dormire per strada è in costante aumento. Le segnalazioni negli ultimi mesi sono state numerose e provenienti da varie zone. Le ultime in ordine cronologico hanno riguardato viale Piave, viale Montegrappa e piazzale Tosca Brunini. Tra l’altro molto spesso nelle vicinanze di una banca o di un ex istituto di credito, quasi come se la presenza delle telecamere rappresentasse motivo di sicurezza per chi dorme in strada. Ora le proteste dei lettori e dei residenti si spostano anche al Macrolotto Zero. Un quartiere da sempre al centro delle lamentele di chi ci abita a causa della mancanza di decoro, e che adesso si ritrova a fare i conti anche con un parcheggio coperto occupato.

"Anche solo passare a piedi da quel punto fa paura, soprattutto di sera – racconta un lettore -. Ormai non abbiamo nemmeno più il diritto di andare a prelevare in banca sentendoci pienamente sicuri. La situazione è già stata fatta presente al Comune, ma ad oggi niente è cambiato. Già al Macrolotto Zero abbiamo tanti problemi di convivenza, ora ci mancava solo questa". In effetti il problema segnalato in via Filzi si somma a quello del degrado che caratterizza tutto il Macrolotto Zero. Non solo il tema dell’abbandono illecito dei rifiuti, ma la sensazione è anche quella che qualcosa non funzioni nel meccanismo della raccolta differenziata. Ieri mattina intorno alle 11 passando da via Pistoiese si potevano notare decine e decine di sacchi bianchi della plastica lasciati tutti lungo il nuovo marciapiedone. Quasi come se fosse pratica abituale lasciare al mattino la spazzatura davanti al negozio. Un colpo d’occhio abbastanza tremendo che stona col tentativo di riqualificare il quartiere portato avanti dal Comune anche grazie ai fondi europei. Alia e Comune comunque assicurano ancora più impegno in questa porzione di città. "Le azioni multilingue di sensibilizzazione e comunicazione del progetto ‘Che Prato!’ arriveranno anche nel Macrolotto Zero – spiega Alia –, dove persiste la cattiva abitudine di esporre i rifiuti senza rispettare l’orario previsto dai passaggi di raccolta e dove alcune aree sono ancora oggetto di frequenti abbandoni. Sono previste, inoltre, una serie di attività nelle scuole e momenti informativi e di animazione con uno stand dedicato alle informazioni sulla raccolta differenziata e sulla qualità dei materiali raccolti, e laboratori di riciclo creativo e riuso".

Stefano De Biase