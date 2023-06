Macelli Freschi, arte e creatività per i giovani Il programma dell’ultimo giorno a Officina

Ultimo giorno per Macelli Freschi, la tre giorni dedicata all’arte e alla creatività dei ragazzi a Officina Giovani, tra mostre, talk e laboratori, performance, design, concert. Oggi dalle 14 alle 17.30 Codesign Toscana organizza il laboratorio editoriale Macelli Freschi Fanzine Publishing e il Collettivo Masc alle 16 una tavola rotonda su clima e sostenibilità. Alle 20 con Metropopolare Teatro ci sarà La Boum, performance per dare voce ai ragazzi; alle 21 di nuovo Factory Lab con un omaggio a Calvino fra musica e parole. Il sabato di Factory Tac è per la musica elettronica: alle 15 un laboratorio di composizione elettroacustica con i ragazzi del liceo musicale Rodari e dalle 22.30 concerto di Live Electronics.