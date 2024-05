Macelli freschi. Arte e creatività a Officina giovani

Dopo il successo delle due passate edizioni, torna il festival dedicato alle residenze creative di Officina Giovani, associazioni che hanno trovato casa all’interno degli Ex Macelli, che ripropongono il festival "Macelli Freschi – Residenze Aperte": una due giorni – 31 maggio e 1 giugno - dedicata all’arte e alla creatività in tutte le loro forme tra mostre, talk e laboratori performance, design, musica e teatro. Grazie al fitto programma dell’iniziativa, realizzato in collaborazione con lo staff di Officina Giovani, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire le diverse associazioni in residenza - individuate dal Comune di Prato tramite apposito bando pubblico – che sono: Codesign Toscana, Factory Tac, CUT - Circuito Urbano Temporaneo con Forme Arte Contemporanea e Collettivo MASC, Estuario Project Space, Factory Lab e Teatro Metropopolare.

Per l’occasione, il 31 maggio sera, è prevista anche Europa Ludens , una serata dedicata al gioco in scatola e di ruolo.

Ma ecco il programma: venerdì 31 alle 17 "Parlo con me", installazione interattiva sulle emozioni.

Sempre dalle 17.30, "Dante à la carte", performance di Francesca Satta Flores che propone un percorso a l’interno della Divina Commedia. Dalle 18 "Sole a scacchi". In continuità con le passate edizioni del festival, Metropopolare propone un evento di natura performativa e installativa che vede protagonisti ragazzi e ragazze dagli 11 ai 19 anni che si confrontano su carcere e legalità. Poi "Mostra Squisita", alle 18,30 opening, alle 19 presentazione. Dalle 19,30 On stage!, laboratorio di recitazione in inglese su prenotazione (max 8 partecipanti). Dalle 19.30 "Oxford Talks", sfide e dibattiti. Poi "Europa Ludens", serata dedicata ai giochi in scatola e di ruol.

Il primo giugno: dalle 10 laboratorio di autocostruzione dedicato alla creazione di una arco leonardiano. Alle 15 laboratorio e trekking urbano con eplorazione e mappatura spazi pubblici vuoti. Alle 15 "Mostra Squisita". Dalle 16,30 "ALPHA", dimostrazione finale del percorso svolto insieme ai ragazzi del liceo musicale “C. Rodari” per il PCTO. Dalle 17 laboratorio e momento di confronto, su The dinner party, opera di Judy Chicago.alle 18, "Sole a scacchi", alle 18,30 Talk - Rigenerazione urbana dal basso. Tutte le iniziative sono ad Ingresso gratuito.