Ma rimane il rebus dei condomini che hanno la gestione centralizzata

Se per imprese e singole abitazioni il calcolo sugli importi da pagare è abbastanza immediato, la situazione diventa intricata per i condomini che hanno una gestione centralizzata dei consumi. Cioè per tutti quei palazzi che pagano il consumo idrico tramite le rate del condominio, con l’amministratore che poi l’anno seguente effettua la ripartizione esatta dei consumi. In questi condomini colpiti dall’alluvione, che si sono ritrovati con garage, cantine e piani terra inondati dal fango, con tutto l’utilizzo d’acqua che ne è derivato per le pulizie, si rischia di trovarsi di fronte a bollette salatissime. Cifre completamente al di fuori di quelle che erano le previsioni di bilancio. Con una ulteriore beffa: sfruttare la rateizzazione degli importi o rinviare del tutto il pagamento delle bollette è pressoché impossibile. "L’acqua in contesti di gestione centralizzata viene pagata all’interno delle rate del condominio – spiega il presidente di Anaci Prato Pistoia (l’associazione nazionale degli amministratori di condominio), Alessandro Bari -. Non c’è quindi nella rata una specifica voce di spesa legata all’acqua condominiale, bensì rientra nel calcolo complessivo dei costi di gestione del palazzo. Si può anche applicare la rateizzazione o saltare il pagamento della bolletta, ma questo non andrà a incidere sulle rate condominiali, perché è impossibile scorporarne la quota relativa all’acqua. Quindi di fatto si continuerà a pagare normalmente le bollette anche nei condomini colpiti dall’alluvione. Poi se verranno richieste assemblee straordinarie per affrontare il tema, si valuterà in ogni singola situazione come muoversi". Questo però non significa che gli amministratori di condominio pagheranno interamente gli importi delle bollette, extra-consumi compresi. "Anche questo è impossibile – prosegue Bari -. Noi abbiamo dei capitoli di spesa sull’acqua condominiale basati sui consumi dell’anno precedente. E quindi in cassa abbiamo i fondi solo per pagare quelle cifre lì. Se dovessero arrivare stangate in bolletta, semplicemente non saremmo in grado di saldarle. Per questo proseguiremo a pagare seguendo lo storico dei consumi e aspetteremo le cifre esatte richieste da Publiacqua per verificare la presenza di eventuali conguagli". A parlare di gestione dei condomini è la stessa normativa dell’Autorità Idrica Toscana che chiarisce: "Spetterà all’amministratore o, in mancanza, al delegato del condominio, operare la ripartizione della spesa fatturata senza includere i maggiori consumi registrati a causa dell’alluvione".

