"Ma i posti mancano davanti al municipio"

Fra i 130 posti mappati dalla Municipale non c’è il parcheggio per disabili davanti al Municipio di Cantagallo, a Luicciana. Lo ha evidenziato Alessandro Logli, consigliere di FdI, che lo scorso anno ha fatto richiesta di ripristino dello stallo al Comune, senza ricevere risposta. Ha scritto anche al Difensore Civico Regionale, che questa settimana ha inviato la sua risposta. "Il Comune –aveva spiegato Logli - ha provveduto ad installare in municipio un ascensore per disabili e un accesso allo stesso palazzo, il tutto nel periodo in cui prima hanno istituito il parcheggio auto per disabili e poi l’hanno rimosso".