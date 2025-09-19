L’"Utopia del buongusto" si ferma a Prato

Un omaggio buffo alla comicità toscana, per il festival teatral-gastronomico "Utopia del Buongusto" edizione 2025. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Oggi alle 21,30, nello spazio teatrale Allincontro a Prato, Guascone Teatro presenta ‘Anni confusi d’amore’. Di e con Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle e Patrizio Gioffredi. Cena alle 20,00 presso "Uscio e bottega" (menù fisso con dolce e bevande) 18,00euro (info e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354).

Guascone Teatro per 20 anni ha ospitato Carlo Monni in moltissimi progetti e viaggi, con lui la compagnia ha riscoperto e vissuto l’epopea un gruppo di ragazzi come Roberto Benigni, Lucia Poli, Alessandro Schwed, Daniele Costantini, tutti in viaggio verso il loro sognarsi artisti, capitanati dal grandissimo Donato Sannini, attore, regista, scrittore dal genio cristallino. In questo spettacolo /racconto, con la complicità di Gioffredi (che per ultimo ha diretto Carlo Monni per il cinema) si spazia tra aneddoti, leggende e grandi intuizioni di saggezza. Il festival ‘Utopia del Buongusto’ torna e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana. Riconfermata "Utopia per Emergency", con le magliette dedicate.