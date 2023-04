Lupo ferito, il branco non lo lascia "Ecco perché tanti avvistamenti"

La solidarietà tra lupi è ciò che sta dietro i numerosi avvistamenti del branco formato da tre esemplari che nell’ultimo mese è stato visto più volte soprattutto nelle zone di Casale e Iolo. Il motivo è legato alle condizioni di salute di uno dei tre animali: dai numerosi video postati sui social, si vede bene che uno dei lupi è gravemente ferito ad una zampa e quindi impossibilitato a rientrare nel bosco.

È questo il motivo della facilita di avvistamento anche di giorno. I lupi non abbandonano i feriti e ciò li ha costretti a cambiare le loro abitudini. Di solito, infatti, frequentano le periferie cittadine solo in determinati periodi dell’anno ed in orari notturni. Anche in questo caso, come gli altri, la presenza del lupo è accertata nel recente passato, da almeno 3 anni. Si può̀ ipotizzare che si tratti del branco sceso dal Montalbano con le stesse modalità occasionali di quello fotografato tramite la fototrappola di Galceti. Nessuna paura, ma occhio ai comportamenti: "Il lupo è un animale molto timido e schivo, l’uomo non è una sua preda e non bisogna averne paura ma semplicemente rispettare alcune regole di convivenza". La Fondazione Parsec, attraverso Francesca Catani, esperta del Parsec e responsabile della didattica al Centro di Scienze Naturali, circoscrive e ridimensiona l’allarme sui lupi segnalati nelle scorse settimane.

Intanto la presenza di gruppi di lupi è documentata da tempo: dagli anni ’70, quando la specie divenne protetta, è sempre stata in costante crescita. Il sistema di monitoraggio del Monteferrato – gestito dalla Fondazione Parsec in convenzione con Natural Oasis – fin dall’avvio, quattro anni fa, ha registrato costantemente il passaggio di questi animali. Le postazioni, variabili da 5 a 15 a seconda della stagione, sono importanti per monitorare la presenza e le abitudini degli animali selvatici dentro e fuori dal parco e anche per lavorare sulla sicurezza di quelli ospitati nel Centro di Scienze Naturali. Da ottobre a marzo, quindi nei mesi invernali, i passaggi degli animali sono registrati ogni notte e in alcuni periodi quelli dei lupi sono quotidiani. Si tratta di singoli animali o gruppi, anche fino a 8 esemplari. Non sono animali stanziali, ma frequentatori abituali. Si spostano seguendo le loro prede, che d’inverno si avvicinano alle città. Il lupo è un carnivoro, si nutre prevalentemente di ungulati come cervi, cinghiali, daini, caprioli.

"Le risorse faunistiche e boschive del nostro territorio sono più che sufficienti al loro fabbisogno, quindi non si avvicinano perché sono troppi – prosegue Catani – Semplicemente seguono le loro prede che, un po’ stordite dal rumore e dalle luci, sono meno diffidenti e più facili da catturare. Oppure sono attratti dai rifiuti organici o dal cibo lasciato all’esterno delle case. Ecco questo va evitato".

Ma le norme di comportamento non sono finite qui. Tenere i cani al guinzaglio, ad esempio, è un’altra buona regola, per evitare che per istinto si avvicinino. Gli animali domestici non sono prede abituali dei lupi, ma è bene non fornire loro nessuna opportunità. Se si incontra un lupo è sempre importantissimo non avere nessun contatto, nemmeno se ci sentiamo protetti (se siamo in auto per esempio) e non fornirgli cibo per non creare un precedente di esperienza con l’uomo a cui possa fare riferimento in futuro. "E se ci troviamo faccia a faccia non fuggire, ma allontanarsi lentamente e magari battere le mani o fare rumore, di solito è sufficiente a farlo scappare".

È bene segnalare gli incontri alla Regione per facilitare il monitoraggio (scrivendo a [email protected] oppure con un WhatsApp al 366.6817138).